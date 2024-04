L’eclissi più lunga di sempre | come gli scienziati hanno guidato il jet supersonico Concorde per vedere una totalità di 74 minuti

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 6 aprile 2024)solare totale piùmai registrata Un evento straordinario è quello delsolare totale piùmai registrata, avvenuto il 30 giugno 1973, quando il001 ha volato nell’ombra della luna per ben 74, estendendo il periodo dida 7a terra. Il volo epico delDecollato da Las Palmas, Gran Canaria, ilha intrapreso un volo epico lungo il Tropico del Cancro durante un’eclissi solare totale, mantenendosi in volo a 55.000 piedi per restare nella zona diil più a lungo possibile, sfiorando la velocità del suono. Gli osservatori a bordo L'articolo proviene da News Nosh.