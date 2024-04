La nuova Porsche Taycan sbarca in città | sempre 100% elettrica e ancora più potente

(Di sabato 6 aprile 2024) È arrivata anche al Centrodi Bergamo la nuovissima, che incrementa cavalli, capacità della batteria, potenza di ricarica e migliora la dotazione di serie. «Per fare un paragone – dice Max Busnelli, Product Trainer e IstruttoreExperience e Operation ManagerCarrera Cup Italia – questa vettura ha la stessa forza di recupero dell’energia in frenata che la919 Hybrid che ha vinto in questi anni diverse volte la 24 ore di Le Mans»

