Hayley Atwell | i suoi look da red carpet non sono una “Mission | Impossible”

(Di sabato 6 aprile 2024)deve la sua popolarità all’universo Marvel, ma è riapparsa di recente sul redper merito del franchise con protagonista Tom Cruise., attrice britannica con cittadinanza statunitense, deve la sua popolarità all’universo Marvel che ha rafforzato la sua carriera. Il ruolo di Peggy Carter è uno dei più importanti finora, lanciato nei film di Captain America e poi approfondito sul piccolo schermo con una serie TV spin-off dedicata alle avventure dell’agente Carter. Negli anni, però, l’attrice ha ampliato la propria filmografia. Ha recitato, ad esempio, in film come La duchessa, Testament of Youth, Cenerentola e Ritorno al Bosco dei 100 Acri.. Crediti: Ansa – VelvetMagE ancora, di recente, è stata coinvolta in ...

