GTWC Europe | Mercedes apre la stagione al Paul Ricard

(Di sabato 6 aprile 2024)-AMG Team GetSpeed #2 ha firmato il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS al. Jules Gounon, andorrano campione in carica dell’Endurance Cup, ha fatto la differenza precedendo il croato Martin Kodric (2 Seas Motosport– Gold Cup) ed il belga Charles Weerts (WRT BMW #32). ROWE Racing BMW #98 e Garage 59 McLaren #188, leader in Bronze Cup, seguono nell’ordine al termine della prima vera prova cronometrata dellaagonistica che inizierà domani con le qualifiche e con una competizione da tre ore nella nota pista che sorge in quel di Le Castellet. 21mo posto per Valentino Rossi, iscritto quest’anno con la BMW M4 GT3 #46 del Team WRT in compagnia del belga Maxime Martin e dello svizzero ...