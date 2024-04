Gli arbitri non pagano dazio per gli errori contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 aprile 2024) Analisi degliarbitrali gravi a danno delin questa stagione, senza conseguenze per i direttori di gara da parte del designatore Rocchi. Nongliche penalizzano il. Per le diciotto volte che gli azzurri sono stati penalizzati da graviarbitrali, nessun arbitro è stato fermato dal designatore Rocchi. Si pensi che Colombo di Como non ha diretto in Serie A per circa due mesi dopo la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus del 24 settembre 2023 (V giornata). Le veementi proteste del mainstream nazionale-bianconero durarono per un’intera settimana e Colombo si rivide in A solo per dirigere Roma – Lecce all’XI giornata. Si pensi che lo stesso Colombo era già in campo alla XIX (Bologna – Genoa) dopo averne ...