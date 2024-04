Farmaci | puoi ottenere un corposo sconto con un trucchetto semplice | lo conoscono in pochi

(Di sabato 6 aprile 2024) La spesa per ipuò diventare molto onerosa a danno del budget familiare, ma ci sono tanti modi per risparmiare. Negli ultimi anni la spesa pro capite per l’acquisto di(dispensati dal SSN o per l’automedicazione) è cresciuta di circa il 6%. Indubbiamente poter risparmiare qualcosa quando si va ina non è da disdegnare, e possiamo sfruttare diverse modalità. Risparmiare sulla spesa per iè molto facile e tutti possono farlo – InformazioneOggi.itIn primis abbiamo la possibilità di scegliere iequivalenti, che sono sicuri come gli “originali”, perché realizzati coi medesimi principi attivi, ma hanno un prezzo molto inferiore. Chi non sa come acquistare igenerici non deve fare altro che chiedere al proprio medico o direttamente al ...

Svezia, limitata la vendita di creme anti-age ai minori: i consigli della dermatologa per la «skin care» dei bambini - Sono in crescita in Europa i baby consumatori di costosi prodotti anti-age, influenzati dai consigli di bellezza che spopolano su internet. L'esperta: «Problema medico, ma anche psicologico e sociale» ...corriere

Perché non devi mai gettare antibiotici e altri Farmaci nel water o nella spazzatura - In molti, per liberarsi di Farmaci scaduti o inutilizzati, invece di lasciarli negli appositi depositi per medicinali preferiscono gettarli nella spazzatura ...fanpage

'Accelerare su attività fisica in ricetta', appello esperti obesità - Lo sport come un farmaco, prescrivibile dal medico in ricetta, prestazione esigibile alla stregua di un Lea o Livello essenziale di assistenza. L'idea non è nuova: 'C'è un progetto di legge su questo, ...adnkronos