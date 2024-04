Fallaout | Jonathan Nolan sulla fusione tra western e sci-fi | “Non posso farne a meno”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 6 aprile 2024), alla regia dell’attesa serie tv Fallout, ha svelato le ragioni della sua predilezione nel fonderee sci-fi, come già aveva fatto in Westworld. Sebbene le storie e il materiale di partenza di Westworld e Fallout – adattamento dell’omonimo videogioco – siano molto diversi, hanno in comunque la base fantascientifica con forti influenze. Lo stessoha notato che continua a mescolare i due generi per passione personale. “Non lo so, nonevitarlo“, ha dettoa ComicBookMovie nel corso di un’intervista esclusiva. “Sono cresciuto in una famiglia in cui i film di Sergio Leone erano visti in continuazione. Con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, abbiamo parlato all’infinito de Il buono, il brutto e il cattivo per questo ...