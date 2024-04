“Devi lasciare la scuola” Amici 23 | alla fine si è saputo | il suo Serale finisce qui

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Per giorni si è parlato della terza puntata deldi23 e nella giornata del 6 aprile, a poche ore dmessa in onda su Canale 5, è stato svelato il nome dell’eliminato dal programma. Si erain precedenza chi fosse finito in ballottaggio, parliamo di tre allievi, poine sono rimasti due e ora si è scoperto chi avrebbe abbandonato per sempre il talent. La conferma ufficiale l’avremo nella serata del 6 aprile, ma possiamo già darvi un’importante anticipazione su23 e sul nome dell’eliminato grazie all’influencer Amedeo Venza. Aveva promesso di fare uno spoiler prima dell’appuntamento con Maria De Filippi e così ha fatto. Andiamo a scoprire insieme come è stato l’esatto andamento della puntata. Leggi anche: “È assurdo”. ...