Corsi di orientamento e formazione per l’inclusione di giovani sottoposti a procedimento penale | la Regione Emilia Romagna stanzia 650mila euro

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 6 aprile 2024)di, per favoriresocio-lavorativa di minori e di-adulti, dai 14 ai 25 anni,dall’Autorità giudiziaria minorile e quelli in carico al Centro per la giustizia minorile: lae apre un bando per raccogliere proposte di interventi. L'articolo .