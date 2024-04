Cole Brings Plenty | trovato morto a 27 anni l’attore di 1923

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 aprile 2024) Scomparso in seguito ad un’accusa di violenza sessuale,è stato ria soli 27. L’interprete della serie tv, discendente di indiani della tribù Lakota, aveva recitato anche nelle serie Into the Wild Frontier (2022) e The Tall Tales of Jim Bridger (2024). Al momento, non si conoscono le cause del decesso.a 27, noto per il ruolo di PeteClouds nella serie di Paramount+,, è stato ri...