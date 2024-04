Bocciata statua sulla maternità perché “valore non condiviso” | ecco l’oscurantismo della sinistra arcobaleno

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr – In questi ultimi giorni, a Milano, la solita retorica “inclusiva”progressista veste, ancora una volta, i panni inquisitoripiù assurda censura. Una commissione di tecnici del Comune meneghino ha bocciato la proposta di collocare in una piazzacittà lain bronzo dell’artista Vera Omodeo, denominata “Dal latte materno veniamo”. Secondo gli esperti, l’opera raffigurante una donna che allatta al seno un bambino rappresenterebbe dei “valori non condivisi” dall’intera comunità, in quanto larelazionata al genere femminile non terrebbe conto delle diversità insite all’internonostra società. No alladonna che allatta un bambino La scultura in questione, in ...