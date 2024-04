Voti comprati in Puglia? Repubblica e Stampa da ridere | come nascondono lo scandalo Pd

(Di venerdì 5 aprile 2024) Suscopriamo quasi per caso in prima pagina dellodel Pd in. La notizia di cronaca, con l'inchiesta che ha portato ad arresti e indagati eccellenti, compresa Anita Maurodinoia, assessore ai Trasporti della giunta regionale di Michele Emiliano costretta a dimettersi, non appare neppure. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari la butta subito in politica, sottolineandoa Bari "Conte rompe il campo largo". Saltano le primarie del centrosinistra e si scatena "l'ira del Pd". Giustamente, verrebbe da dire, visto che la scelta di Conte pare nata dal nulla. Magari accennare che il tutto è nato, appunto, dall'imbarazzante indagine avrebbe contribuito a chiarire meglio la rottura. In ogni caso, sempre in ossequio al motto "nascondere nascondere nascondere", il caso politico del ...

Bari, 4 aprile 2024 – La tempesta giudiziaria in Puglia sta diventando un tornado che rischia di far saltare equilibri e ambizioni politiche. Dopo la prima inchiesta (sospette collusioni mafiose al ... (quotidiano)

Un’alba di arresti eccellenti in Puglia , quella del 4 aprile, per l’ipotesi di reato di voto di scambio. Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari, su disposizione della ... (velvetmag)

Bignamino pugliese. Per chi non ha capito nulla del gran casino di Bari - Ma non è il solo punto in comune. Sandrino e consorte sono accusati di aver comprato i Voti a 50 euro l’uno. Nelle carte dell’inchiesta si lamenta della loro bravura l’altro procacciatore, Giacomo ...huffingtonpost

Pm, ex assessora pagò Voti anche per Comunali Bari del 2019 - "La vicenda di Triggiano, se le accuse saranno confermate, è gravissima. Voglio chiarire innanzitutto una cosa, la linea del Partito Democratico è molto chiara: non accettiamo Voti sporchi. Non toller ...informazione

Conte, Schlein e il teatrino della politica pugliese. Il commento di Cangini - Quando si dice il teatrino della politica, è questo che s’intende: una rappresentazione falsa, dove l’ipocrisia è la regola, la questione morale il mezzo, la denigrazione dell’alleato-avversario il fi ...formiche