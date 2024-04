(Di venerdì 5 aprile 2024) Leallamedia “Bussi” di Vigevano sono statea causa deiinil giorno precedente, che hanno creato disagi non indifferenti. L'articolo .

San Vittore Olona (Milano), 21 marzo 2023 – Vandali in azione nell'area naturalistica della Foppa di San Vittore Olona . Neppure il tempo per il comune di posizionare i nuovi cestini dei rifiuti che ... (ilgiorno)

Ben 14 aule vandali zzate nella scuola elementare di V alle rano. Il caso non sarebbe isolato. vandali zzata una scuola a Roma : 14 aule danneggiate – corrieredellacittà.com Aule scolastiche imbrattate, ... (ilcorrieredellacitta)

Vandali in azione a scuola: rubano computer e aprono i rubinetti allagando il piano terra. Lezioni sospese - Le lezioni alla scuola media “Bussi” di Vigevano sono state sospese a causa dei Vandali in azione il giorno precedente, che hanno creato disagi non indifferenti. Infatti, racconta Il Giorno, i Vandali ...orizzontescuola

Vandali in azione a Cimadolmo, sampietrini sopra l'autobus - CIMADOLMO - Serie di atti Vandalici a Cimadolmo, il sindaco Giovanni Ministeri a intervenire. Da qui la richiesta di collaborazione alle associazioni locali: lo segnala questa mattina La Tribuna di ...oggitreviso

Pezzaze, Vandali devastano la sede del museo Orma - Pezzaze. Vandali in azione al Museo Orma (Officina delle radici museo archeologico) di Pezzaze (Brescia), in Valtrompia. Ignoti hanno fatto irruzione nella struttura rompendo una finestra e devastando ...quibrescia