(Di venerdì 5 aprile 2024) Grave incidente sulla provinciale delle Orobie a Sirta, frazione di Forcola, in. Venerdì pomeriggio un autocarro si èto in curva e ildi sabbia e sassi che trasportava e finito interamentedel mezzo, un uomo di 56, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dall’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Il conducente, che lavora per un’impresa di movimento terra di Ardenno, ha riportato lesioni molto serie e dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco di Morbegno e stabilizzato dal personale sanitario delle ambulanze è stato caricato sull’elicottero. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che hanno posto ...

Si ribalta con il camion, paura per un autotrasportatore - Paura per un autista che nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile 2024, si è ribaltato alla guida del suo camion sulla strada Provinciale 16, nel territorio comunale di Forcola, poche centinaia di met ...primalavaltellina

Valtellina, camion si ribalta e il carico finisce sull’asfalto: gravissimo l’autista di 56 anni - L’uomo lavora per un’impresa di movimento terra di Ardenno: è in prognosi riservata Grave incidente sulla provinciale delle Orobie a Sirta, frazione di Forcola, in Valtellina ... hanno posto sotto ...ilgiorno

Made in Italy, agricoltori Coldiretti al Brennero per stop invasione cibo straniero spacciato per italiano - Gli agricoltori della Coldiretti, guidati dal presidente Ettore Prandini, verificheranno il contenuto di tir, camion frigo, autobotti con la collaborazione determinante delle forze dell’ordine.valtellinanews