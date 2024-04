Uomini e Donne | “perché non svelate il sesso del bambino se già lo conoscete?” | la replica di Ludovica Valli ad una follower

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 aprile 2024) È in dolce attesa del suo terzo bebè, già mamma di Anastasia e Otto Edoardo, avuti dal compagno di lunga data Gianmaria Di Gregorio. Anche un annuncio così bello come la gravidanza è stato presto preso di mira dal popolo del web. In molti hanno iniziato a ironizzare sul fatto che stia seguendo le orme di sua sorella Beatrice, mamma di quattro figli, tre avuti in pochi anni dall’ex tronista Marco Fantini. Altri ancora hanno puntato il dito sulla rivalità fra sorelle, fatto che avveniva comunque ancor prima che le due decidessero ad allargare le rispettive famiglie. Negli ultimi giorni invece alcuni utenti hanno iniziato a puntarle il dito per la scelta di non aver ancora svelato ildel bebè sui social nonostante già lo conosca. Immediata è stata ladi. Attraverso ...