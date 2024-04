TS – Coppa Italia Primavera | Fiorentina campione | Torino ko ai rigori

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 aprile 2024) 2024-04-05 01:19:54, l’ultimo titolo di Tuttosport: Lasi aggiudica l’ottavadella sua storia. I Viola di Galloppa sono scesi in campo al Dall’Ara di Bologna contro ildi Scurto imponendosi ai calci di rigore con il risultato di 5-3. Dopo 120? in cui il risultato è rimasto invariato sullo 0-0, a decidere la sfida sono stati i tiri dal dischetto: l’errore di Della Valle e il gol di Rubino hanno consegnato il trofeo ai toscani. Per i Viola (che in semifinale hanno eliminato la Roma) si è trattato della sesta finale consecutiva, a testimoniare la grande costanza dei toscani nel corso degli anni. Di queste 6 finali giocate quinte sono state vinte con il successo di oggi, con il ciclo di trofei iniziato proprio contro il ...