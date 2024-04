Treni storici Lombardia 2024 | quali città raggiungono | quando viaggiano | come acquistare il biglietto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 aprile– Iper i laghi tornano. E raddoppiano. I convogli vintage nelcompiono cent’anni, festeggiando con una nuova meta. Oltre che il lago Maggiore, quest’anno le corse raggiungeranno anche il lago di Como. Il servizio Il modello Le date Le tariffe La prima corsa Il servizio Sarà domenica 14 aprile la prima corsa del treno storico, che tornerà sui binari per riproporre ai passeggeri nuovi viaggi da trascorrere nell’atmosfera degli anni ’20, sui sedili di velluto rosso delle carrozze di prima classe dagli interni in legno, in compagnia di personaggi in costume d’epoca che svolgeranno performance teatrali. A Laveno Mombello Lago, meta proposta nell’edizione 2023, quest’anno si aggiungerà la nuova destinazione di Como Lago, stazione affacciata sulle rive del ...