The Apparition | la recensione | Un Paranormal Activity che non ce l’ha fatta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il film: The, 2012. Diretto da: Todd Lincoln. Genere: Horror. Cast: Ashley Greene, Sebastian Stan e Tom Felton. Durata: 83 minuti. Dove l’abbiamo visto: In homevideo. Trama: Un’oscura entità perseguita una coppia di sfortunati fidanzati. A chi è consigliato? A chi ha pochissime aspettative sui propri horror. Non è detto che quando un film horror prende spunto da altre pellicole, magari quelle più famose che hanno segnato la storia del genere, non possa comunque soddisfare lo spettatore alla ricerca di atmosfere da brivido e salti sulla poltrona. Il mondo dell’orrore cinematografico è ricco di topoi che si ripetono, di trame che procedono su binari più o meno simili, ma anche le pellicole più derivative possono attrarre chi guarda e trovare il modo di accontentare la sua voglia di terrore più “familiare”. La sensazione di “già visto” ...

