Sul Sole 24 Ore la beatificazione di Orsini “Ogni sera si chiede se ha fatto il bene di azienda | dei dipendenti | del paese”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Con un sobrio ritratto, il24 Ore, quotidiano dell’associazione degli industriali, celebra l’avvento del nuovo presidente Emanuele. Carlo Bonomi resterà in carica fino a maggio ma ormai è un ricordo. Anche perché, a leggere quello che racconta il giornale, al piano più alto di viale dell’Astronomia è salito una sorta di superman, un lavoratore instancabile che si spende senza requie per ildi tutti:. Le prime righe valgono dail prezzo del giornale. “Si alza tutte le mattine con l’entusiasmo di affrontare la fatica digiorno, diviso tra le varie aziende del gruppo (una ereditata dal padre, l’altra dal suocero, ndr). Esi domanda se quello che ha ...

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dall'8 al 12 aprile 2024 . Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. (comingsoon)

Alla piena contezza di noi genitori di persone con autismo, su cos’è e come cambia un’esistenza, corrisponde un’incoscienza assoluta di chi vive a due centimetri da noi e non si accorge nemmeno che ... (repubblica)

Intervista. Sbarra: «Una stagione nuova lavoro-imprese. Cgil, basta feticci ideologici» - Il segretario generale della Cisl: «È sbagliato parlare di un Paese squarciato dalla precarietà. Il Jobs Act ha lacune, ma ha anche dato un impulso forte. Da Stellantis ora impegni precisi» ...avvenire

Ozil ha aspettato il ritiro per poterlo rivelare a tutti: “Juve, storia di un grande amore” - Mesut Ozil ha pubblicato un post in cui ha dichiarato apertamente il suo amore per la Juventus: mostratosi di spalle con la divisa bianconera con tanto ...fanpage

Itinerario della Bellezza, meraviglie di Pesaro e Urbino - Salgono a 25 i Comuni della provincia di Pesaro Urbino che fanno parte dell'Itinerario della Bellezza 2024, percorso ideato da Confcommercio Marche Nord per promuovere gli angoli più suggestivi della ...ansa