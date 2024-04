Stadio Roma | De Vito condannato a 8 anni e 8 mesi Un anno per il deputato Centemero Lega | assolto Bonifazi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nove condanne e una decina di assoluzioni. È quanto deciso dai giudici della Capitale nel processo sull’ex progetto dellodellanel quartiere di Tor di Valle. Tra i condannati Luca Lanzalone (tre), l’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De(ottoe otto) e l’imprenditore Luca Parnasi (duecon rito abbreviato). IldellaGiulio, anche ex tesoriere del Carroccio, è statoa unper finanziamento illecito, con pena sospesa. Tra gli assolti l’ex assessore regionale Michele Civita e Francesco, ex senatore di Italia Viva ed ex tesoriere del Pd. A breve l’articolo completo L'articolo ...