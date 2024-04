Scontro tra auto | grave una bimba Anche i nonni ricoverati in ospedale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono ore di apprensione per unadi tre anni, rimasta ferita in unincidente che si è verificato nella mattinata di ieri all’incrocio tra le vie Lasie e Laguna. Un incidente che ha causato il ferimentodel nonno e della nonna della piccola, tutti a bordo di una Peugeot e tutti residenti in città. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale di Imola, guidata dal comandante Daniele Brighi, che si è recata immediatamente sul posto assieme ai soccorritori del 118. La Peugeot sarebbe finita fuori strada, fermandosi in un campo dopo locon un altro veicolo il cui conducente ha fortunatamente riportato ferite piuttosto lievi. Lievi traumi che non hanno reso necessario il trasporto all’. Più gravi, invece, le condizioni della bambina che ha ...

Le notizie di giovedì 4 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Cremlino : tra Mosca e Nato è «confronto diretto». Macron: «Nessun dubbio» che la Russia abbia nel mirino le Olimpiadi (corriere)

Tempo di lettura: < 1 minuto Scontro tra un’auto e uno scooter in serata a San Giorgio del S anni o, in via Suor Tirelli, in prossimità del bivio per Calvi. L’impatto è stato violento. A bordo del ... (anteprima24)

LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: Scontro diretto decisivo per i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'undicesimo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Svi ...oasport

Tel Aviv riapre il valico di Erez per portare gli aiuti a Gaza - Ore 01:09 - Israele riapre il valico di Erez per portare gli aiuti a Gaza Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di ...corriere

Elezioni Bari. Conte rifiuta le primarie ed ancora una volta va allo Scontro con il Pd - Dopo l'ultima inchiesta giudiziaria per il leader del M5S "non ci sono le condizioni" per il gazebo e spinge su Laforgia. Pd: "Scelta incomprensibile, no a lezioni di moralità" ...ilcorrieredelgiorno