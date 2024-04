Sanità | le Regioni avvertono il governo | “Basta tagli | o faremo rincorso alla Corte Costituzionale”

Il dl Pnrr cancella 1,2 miliardi per interventi antisismici. Fitto: ci sono altre risorse. Ma per i governatori non bastano (repubblica)

Sanità, Fitto tranquillizza le Regioni: Il Governo non ha applicato alcun taglio alle risorse destinate alla sanità ma, al contrario, ha salvaguardato tutti gli interventi programmati, ed è ora impegnato, insieme alle Regioni, nell'attività di monitoraggio degli interventi per assicurarne la tempestiva ...

La sanità non sta bene ma non merità certe bugie: ... che ormai da tempo, ogni anno la legge di bilancio stanzia fondi addizionali per la sanità ... La corsa, che ha visto in prima fila alcune specifiche Regioni, è stata pagata con deficit monstre che ...