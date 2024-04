Salis | il portavoce di Orban | “Il padre ha trasformato la vicenda in un caso politico Non è un’eroina | difenderemo i magistrati”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildel primo ministro ungherese Viktorattacca Ilariae il. “Ilarianon è– dice Zoltan Kovacs in un video su X – lei e i suoi compagni sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti. Tutto il resto è una mera invenzione politica e noila reputazione e l’integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo”. Per Budapest, “ildi Ilariaha ripetutamente espresso gravi accuse infondate e lui stesso haildi sua figlia in un tema”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

