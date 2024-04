Perché Israele ha deciso di far impazzire tutti i cellulari del Paese e bloccare i sistemi GPS

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le forze armate dihanno dichiarato un alto livello di allerta per il rischio di un attacco, hanno attivato così i jammer GPS per disturbare i segnali satellitari e confondere le operazioni miliari nell'area.

Il fisico Rovelli in un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sulla protesta degli studenti universitari contro la guerra in Palestina. Le università in protesta contro il bando del ministero degli ... (notizie)

Un cittadino di Gaza fa causa al governo italiano: 'Complice di Israele, fermi il supporto militare e ricominci a dare finanziamenti all'Unrwa': C'è un giudice a Roma chiamato a decidere se il governo italiano debba smetterla di fornire armamenti a Israele e ricominciare a finanziare l' Unrwa perché il 'sostegno diretto e indiretto' all'invasione della Striscia di Gaza ha 'comportato gravi violazioni dei diritti umani'. Una 'complicità' per la ...

"A Gaza gli operatori umanitari sono bersagli, Israele rispetti le regole di guerra": BERLINO. "Ci sono regole in ogni guerra e questo vale anche per Gaza" spiega a La Stampa Juliette S. Touma, direttrice della Comunicazione per l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) dopo l'...