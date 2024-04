Osimhen al PSG? La rivelazione | è un altro l’obiettivo in Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 5 aprile 2024) A Parigi si preparano a perdere la loro stella Mbappe e sono pronti a fare follie per trovare il sostituto. Kylian Mbappe lascerà il Paris Saint Germain a fine stagione. Non c’è ancora niente di ufficiale ma come riportato dal guru del calciomercato mondiale Fabrizio Romano il giocatore avrebbe già deciso la sua prossima mossa. La stella francese vuole il Real Madrid. Già nell’estate del 2021 l’ex Monaco era stato convinto a rimanere in Francia da un’offerta faraonica dello sceicco ma, questa volta, non c’è nulla da fare. Perdere un giocatore del calibro di Kylian Mbappe sarebbe devastante per qualsiasi club; per fortuna dei tifosi, Al Khelaifi non ha mai avuto problemi a portare a Parigi stelle e giocatori incredibili. Il tecnico dei parigini Luis Enrique, da quando il 10 della nazionale francese ha annunciato la sua intenzione di andare via, ha cominciato a dare spazio a chi la ...