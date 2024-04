Olimpia Milano-Virtus Bologna | Banchi | “Partita dura Ma vogliamo approcciare i play-in con fiducia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Laè stataè in un buon momento, ha usato tutta la sua aggressività e fisicità. Onestamente noi abbiamo risposto nei primi 15’, anche se le percentuali non sono state quelle che ci aspettavamo. Ma eravamo in. Purtroppo abbiamo perso contatto a fine primo tempo, e nel secondo tempo siamo andati sotto. E poi è difficile recuperare uno svantaggio di quel tipo. Dobbiamo rispondere di squadra e continuare a lavorare.-in con”. Lo ha detto coach Lucadopo la sconfitta dellaper 90-75 al Forum contro l’nella penultima giornata della stagione regolare di Eurolega. ...