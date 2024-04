Nightbitch | Amy Adams sarà una “mamma – cane” nel nuovo film di Marielle Heller

(Di venerdì 5 aprile 2024) Amyla protagonista di, ildi, tratto dall’omonimo romanzo satirico di Rachel Yoder in cui una neo-, costretta a stare a casa dal lavoro, crede di starsi lentamente trasformando in una cagna (la ‘bitch’ del titolo) che farà tutto quanto in suo potere per proteggere il suo ‘cucciolo’ dalle insidie del mondo. Ilè prodotto dalla stessa, con Anne Carey (già al suo fianco per Diario di una teenager e Copia originale), Sue Naegle, Christina Oh e Stacy O’Neil. Inizialmente, il progetto avrebbe dovuto essere un’esclusiva streaming per Hulu, ma ora, almeno in America, verrà distribuito nei cinema., la cui ancor breve carriera di regista ...

New Amy Adams Film “Nightbitch” Gets Release Date - Searchlight Pictures has revealed the release date for the upcoming Marielle Heller-directed film Nightbitch, starring Amy Adams.mensjournal

‘Nightbitch’ Starring Amy Adams Lands December Release Date - Amy Adams stars in Searchlight's "Nightbitch" as a stay-at-home mom who believes she may be turning into a dog.variety

Amy Adams-Starrer ‘Nightbitch’ Sets December 2024 Release Only in Theaters - Amy Adams-vehicle Nightbitch, starring Amy Adams, has landed a Dec. 6, 2024, release in cinemas during the heart of awards season. The Searchlight Pictures and Annapurna film was originally intended ...uk.style.yahoo