Malattie agli occhi Prevenire sempre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Guido Guidi Guerrera Prevenzione. È la parola d’ordine per ridurre i rischi di eventuali patologie. Vale per ogni ramo della medicina e vale, naturalmente, anche per l’oculistica. Non ha dubbi la dottoressa Chiara Lenzetti, figlia dell’ex primario di oftalmologia dell’Ospedale di Prato, e dirigente al reparto oculistico del policlinico di Careggi di Firenze. Lo spiccato interesse per la microchirurgia oculare l’ha spinta daa occuparsi di interventi per il trattamento di cataratte complesse, ricorrendo anche alla chirurgia laser al fine di correggere difetti refrattivi. Dottoressa, lei è ’figlia d’arte’. Un onere o un privilegio? "Ho intrapreso gli studi presso la facoltà di medicina e chirurgia senza sapere con certezza quale specializzazione avrei scelto. Sulla mia decisione ha influito l’esempio di mio padre che ha improntato l’intera esistenza alla ...