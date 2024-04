Luigi muore a 25 anni in scooter | scontro orribile con un’auto

(Di venerdì 5 aprile 2024) La città di Giugliano è immersa nel dolore per la tragica scomparsa diFornaro, un giovane di soli 25, vittima di un grave incidente stradale avvenuto lungo l’Asse Mediano, tra Giugliano e Qualiano. Le circostanze esatte dell’incidente rimangono ancora avvolte nel mistero: secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del suoquando, per cause ancora da chiarire, è entrato in collisione conmobile, finendo rovinosamente sull’asfalto. Purtroppo, quando i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente,Fornaro era già deceduto. Aperta un’inchiesta per fare luce sull’accaduto Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto per effettuare tutti i necessari accertamenti e rilievi al fine di determinare con precisione la dinamica ...

