LIVE Italia-Norvegia | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | azzurri qualificati | ma serve vincere per un buon tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 La partita di stasera alle 19.00 resta fondamentale per l’. Battere lasarebbe cruciale per affrontare la Germania ai playoff, avversaria decisamente più alla portata rispetto ad una tra Scozia e Canada che ci toccherebbero in caso di passo falso contro gli scandinavi. Sarebbe anche un’occasione di rivincita dopo la sconfitta odierna nel round robin contro i teutonici. 16.49 Colpo di scena, amici di OA Sport. Nonostante fosse di mano all’ultimo end, la Svizzera ha perso per 6-7 contro la Germania. A questo punto l’è già matematicamente qualificata ai playoff insieme ai teutonici ed agli Stati Uniti, mentre Canada e Scozia si contendono la qualificazioneper la semifinale, già incassata dalla Svezia. 14.00 ...