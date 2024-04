(Di venerdì 5 aprile 2024) Con una scelta a sorpresa,Italia ha rotto il fronte del no al rinnovo del contratto di lavoro della grande distribuzione. Il g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lidl rompe il miope immobilismo sui salari dei gruppi italiani. Salutare lezione - Il discount tedesco in Italia va a gonfie vele e crea mille posti di lavoro l’anno. Mette al centro della propria azione i dipendenti e prova a costruire una narrazione “potabile” del lavoro nei sup ...ilfoglio

Lidl rompe con Federdistribuzione: «Sì agli aumenti» - Si sa, i tedeschi sono gente pragmatica. E allora tocca a Lidl, la catena di discount che rivoluzionò la grande distribuzione negli anni ’90, rompere il fronte Federdistribuzione sul rinnovo del ...ilmanifesto

Lidl lancia lo zaino perfetto per il picnic - Con l'arrivo del bel tempo, i pasti all'aperto tornano in auge. Lidl presenta lo zaino perfetto per il picnic! Godetevi il ritorno del bel tempo con Lidl! L'azienda discount mette in vendita uno zaino ...stopandgo.tv