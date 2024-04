Lamborghini da 300 000 euro distrutta in un incidente | la polizia resta a bocca aperta quando scopre chi c’era alla guida

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Pochi giorni fa, a Pasqua, si è verificato in provincia di Vercelli un terribileche ha visto coinvolta una Ferrari GTC4 Lusso che purtroppo è costata la vita al dj kosovaro Hysni Questaj emodella ucraina Anna Kraevskaya che viaggiava con lui. Dopo pochi giorni, dall’altra parte del mondo, un’altra supercar è stata coinvolta in un devastante, dove per fortuna non ci sono stati né morti né feriti. La scoperta dell’L’si è verificato in Canada lungo la Trans Canada Highway all’altezza di Vancouver. Nel sinistro è rimasta coinvolta una fiammanteHuracan rossa del valore di circa 300.000. I poliziotti,sono arrivati sul posto, non hanno però trovato ...

Distrutta una Lamborghini da 300mila euro, l’amara scoperta della polizia: stava guidando un 13enne - Amara scoperta della polizia canadese dopo un incidente in autostrada che ha visto coinvolta una nuova Lamborghini Huracan da 300mila euro: alla guida ...fanpage

Motor Valley in chiaroscuro: alla Lamborghini arriva anche la quindicesima, alla Maserati confermati 173 esuberi - Il segretario della Cgil di Bologna Bulgarelli annuncia il nuovo accordo per l’azienda di Sant’Agata bolognese, mentre per la casa automobilistica di Modena il gruppo Stellantis è pronto a un pesante ...corrieredibologna.corriere

Wanna Marchi e Stefania Nobile, le foto sulla Lamborghini da 250mila euro. Gli affari in Albania e il "tesoretto" delle televendite - Cosa ci fanno Stefania Nobile e Wanna Marchi su una Lamborghini da quasi 250 mila euro in giro per Milano Se lo chiedono in tanti dopo aver visto il servizio fotografico pubblicato dal ...ilmattino