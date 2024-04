(Di venerdì 5 aprile 2024) Un uomo russo è statodalla polizia che ha eseguito un mandato di cattura internazionale per unaperda 2e 200mila dollari emessa nel 2014 in

Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo conferma un recente report di NewsGuard (repubblica)

La Russia lo cerca per 10 anni dopo una condanna per frode di 2 milioni: l’uomo si nascondeva a Como, arrestato - Un uomo russo è stato arrestato a Como dalla polizia che ha eseguito un mandato di cattura internazionale per una condanna per frode da 2 milioni e 200mila dollari emessa nel 2014 in Russia.Continua a ...msn

Ucraina, raid aereo con droni su Odessa. Esplosioni sentite in tutta la regione - L'emittente Suspilne riferisce anche di esplosioni nella regione. Guerra Ucraina. Continuano gli attacchi russi su Odessa, dove nella notte è scattato un allarme aereo a causa di un attacco di droni.ilmattino

Guerra russo – ucraina: i due scenari per la Nato - Nel momento cruciale della guerra che Kiev combatte da ormai 2 anni contro la Russia, la Nato si ritrova ad un bivio ed è il segretario generale ...ecovicentino