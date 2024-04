Kiseiju – La zona grigia | la recensione | sangue | mostri e violenza nella nuova serie coreana su Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 5 aprile 2024) La– La, 2024 Creata da: Yeon Sang-ho. Cast: Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kim In-kwon. Genere: Horror, thriller, drammatico. Durata: 45 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Unaspecie di parassiti si diffonde sulla terra cercando di prendere il controllo del genere umano: una squadra militare speciale cercherà di eliminarli, anche se uno di loro, quello che si è impossessato della giovane Su-in, sembra avere obiettivi completamente diversi… A chi è consigliato? Agli amanti delletratte dai manga, a chi non disdegna il genere horror più sanguinolento e le storie cariche di scene action. Per chi ha già visto, sempre sucome Sweet Home, Non siamo ...