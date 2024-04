Kate Middleton ora anche il Principe Harry rompe il silenzio | perché è preoccupato per lei

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 aprile 2024)ilper la salute di: ecco cosa sta accadendo nel Regno Unito. Il Regno Unito sta vivendo, da un mese a questa parte, giorni di preoccupazione per le condizioni di salute di due membri della famiglia reale. A Re Carlo, infatti, è stato diagnosticato un tumore alla prostata ed è stato operato;ha subito un importante intervento chirurgico che hatutti e non poco. Le condizioni dipreoccupano– foto via Instagram @princeandprincessofwales – Cityrumors.itSecondo quando riportato , ladovrà restare in convalescenza ancora per un po’. Intorno al ...