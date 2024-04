Intesa Sanpaolo accelera sulla riduzione delle emissioni proprie Fonti rinnovabili | accordo con A2a

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024)imprime un’ulteriorezione verso la. In coerenza con il percorso di sviluppo della propria strategia Esg, il Gruppo bancario ha infatti siglato undi fornitura di energia elettrica dacon A2a – tramite A2a Energia, societa’ commerciale del Gruppo. L’prevede l’approvvigionamento di energia per circa il 10 per cento del fabbisogno annuale del Gruppo in Italia (pari a circa 30Gwh) per 10 anni, grazie a 2 impianti fotovoltaici di nuova realizzazione ubicati in Sicilia. Gli impianti, che hanno un profilo produttivo che garantisce la copertura del fabbisogno indicato, entreranno in funzione nel corso del 2024. ...