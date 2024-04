In Cina è boom di cloni digitali per far “resuscitare” i defunti

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - Mentre milioni di persone in tutta lasi recano alle tombe dei loro antenati per rendere omaggio alla festa annuale ‘Qingiming', la festa degli antenati o “della pulizia delle tombe”, nasce un nuovo modo economico e semplice per riportare in vita i propri cari: un avatar digitale in movimento della persona che è mancata. Il costo è di soli 20 yuan, l'equivalente di 2,20 sterline. Dunque, quest'anno, in occasione della festa, i più innovativi potranno rivolgersi all'intelligenza artificiale per entrare in contatto con i propri cari. Il cantante taiwanese, Bao Xiaobai, ha usato l'intelligenza artificiale per “” la figlia ventiduenne, morta nel 2022. Nonostante disponesse solo di una registrazione audio in cui la giovane pronunciava tre frasi in inglese, Bao avrebbe trascorso più di un anno nello sperimentare ...

