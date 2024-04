In arrivo l’anticiclone africano | in Italia temperature fino a 30° tra il weekend e lunedì

(Di venerdì 5 aprile 2024) E’ inun anticicloneche porterà, dal Marocco verso la Spagna e la Francia,in forte aumento e un po’ di pulviscolo sahariano nei cieli. E dai prossimi giorni il caldo arriverà su gran parte dell’Europa, inclusa l’. E’ la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia come dalconquisterà anche l’, anche se da martedì dovrebbero tornare i temporali. Una configurazione rara, ma che sta diventando sempre più frequente con i cambiamenti climatici in atto. Nel cuore del Continente sono previsti valori termicia 18°C oltre la media del periodo: alcuni esempi, Berlino normalmente ad inizio aprile registra massime sui 12 gradi, il termometro raggiungerà invece ...

Temperature in aumento in tutto il Lazio , dove nei prossimi giorni si raggiungeranno picchi di 26 gradi. Non sono previste piogge.Continua a leggere (fanpage)

Il meteorologo Mattia Gussoni in esclusiva ai nostri microfoni: “Il forte caldo riguarderà un po’ tutta l’Europa. Ecco cosa aspettarci in Italia ”. La primavera è pronta ad arrivare nel nostro Paese ... (notizie)

Meteo: la previsione è CAMBIATA, c’è una novità DA SAPERE - Il meteo italiano si appresta a subire un’importante variazione a causa dell’arrivo di un anticiclone africano ... modo brusco nel corso della prossima settimana, con l’anticiclone spinto da una ...meteogiornale

Ondata di caldo in arrivo per la giornata di domenica - Ondata di caldo in arrivo per la giornata di domenica. Le previsioni meteo per il fine settimana indicano una prevalenza di cielo sereno ...laprovinciadibiella

Meteo, l’anticiclone porta il gran caldo e la polvere del Sahara - ROMA- E’ in arrivo un anticiclone africano che porterà, dal Marocco verso la Spagna e la Francia, temperature in forte aumento e un po’ di pulviscolo sahariano nei cieli. E dai prossimi giorni il cald ...livesicilia