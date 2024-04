“Ho parlato con i dirigenti del PSG” | pazzesco Osimhen | rivelazione dall’ex intermediario

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) Victorè sicuramente uno dei giocatori che lascerà il Napoli in estate, con vari club sulle sue tracce. Arriva ladell’riguardante il PSG. In casa Napoli è già iniziata la pianificazione del futuro, con le prime mosse di Aurelio De Laurentiis incentrate sulla dirigenza. Proprio i nuoviche potrebbero arrivare in azzurro – tra cui Giovanni Manna- dovranno occuparsi della delicata cessione di. L’attaccante nigeriano è ormai in procinto di lasciare il Napoli per trasferirsi in un nuovo club, con diverse pretendenti pronte a darsi battaglia per acquistarlo. Intanto arriva ladell’di mercato, che si è espresso sue sul prossimo attaccante del ...