Genoa | allarme in vista del Verona | si ferma Gudmundsson Attacco in Emergenza

(Di venerdì 5 aprile 2024) Suona l`in casaindella trasferta di domenica pomeriggio in casa del. Non bastassero le defezioni certe dello squalificato...

Direttamente da Dallas arriva un grosso sospiro di sollievo per il Genoa : Johan Vasquez ha pienamente superato il problema muscolare che lo... (calciomercato)

Genoa, è allarme in attacco. Gudmundsson ko: ha la febbre - Gilardino in piena emergenza in vista di Verona. Deve già fare a meno dello squalificato Retegui, dovesse dare forfait anche l’islandese sarebbe ...genova.repubblica

Genova, slittano i tempi per l’acquisto dello stadio. Genoa e Sampdoria chiedono un rinvio, ecco perché - Non è ancora stata creata la società che deve perfezionare l’affare. Salta l’incontro con il sindaco Bucci, sostituito da una lettera ...genova.repubblica

Le statistiche di Massa, l'arbitro di Empoli-Torino - Rocchi ha fermato tre arbitri per questo turno, Ayroldi, Marchetti e Di Bello, i quali erano stati fermati ad inizio marzo per gli errori in Lazio-Milan, Torino-Fiorentina e Inter-Genoa.torinogranata