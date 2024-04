Cosa prevede la pace edilizia annunciata ieri da Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella giornata diil ministro delle Infrastrutture Matteoha annunciato che i tecnici del Mit sono al lavoro per introdurre in Italia la "". Entro pochi mesi il vicepremier ha fatto sapere che sarà introdotta una legge per "sanare tutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di italiani e di immobili che potrebbero essere tranquillamente rimessi sul mercato liberando gli uffici comunali da migliaia di pratiche che si accumulano da 40 anni". Una maxi sanatoria che punta a "regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80 per cento del patrimonio immobiliare italiano". L'approvazione dovrebbe arrivare a maggio, e sulla formula d'introduzione (decreto legge o ...