Come sta Nadal? Le rivelazioni di zio Toni | ecco perchè non torna in campo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Rafaha annunciato ieri il forfait dal Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista maiorchino non ha ancora ritrovato la condizione fisica ideale per poterre ine per questo motivo è stato costretto ad alzare bandiera bianca., zio di Rafa, ha rivelato quali problemi ha il tennista in questo momento ed ildel suo forfait.sta“Ha fastidi al servizio, per il resto nessun problema in allenamento. Rafa ha ben chiaro che deve ascoltare il proprio corpo e sapere quando è il momento giusto o meno per competere. Con il Roland Garros così vicino o si dà il 100% o è meglio non partecipare”, ha affermato all’Agencia EFE. “Non so cosa farà con Barcellona e Madrid. Quando ci vediamo gli chiedova, ma ...