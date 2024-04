Aversa | numerosi cittadini all’assemblea pubblica de La Politica Che Serve

(Di venerdì 5 aprile 2024). Ieri, giovedì 4 aprile, presso la sede di Spazio Città in Via Michelangelo 65, si è svolta un’assembleade LaChe, che ha visto la partecipazione numerosa di, associazioni ed ex esponenti dell’Amministrazione Golia. La discussione è stata caratterizzata da un vivo scambio di idee e opinioni, evidenziando un forte desiderio da parte della cittadinanza di esprimere i propri punti di vista e contribuire attivamente alla vitalocale. L’ex Consigliere comunale del movimento civico LaChe, Paolo Cesaro, ha commentato l’evento dichiarando: “È stato un bel pomeriggio all’insegna del confronto, al quale la classe dirigente non si è sottratta. Bisogna continuare a raccontare le numerose azioni ...

Aversa, “La Politica che Serve” in assemblea: “Segno di vitalità democratica” - Aversa (Caserta) – Giovedì 4 aprile, nella sede di “Spazio Città”, in via Michelangelo 65, si è svolta un’assemblea pubblica de “La Politica Che Serve” che ha visto la partecipazione numerosa di ...pupia.tv

Giovani ustionati al barbecue di Pasquetta, “bruciature anche su mani e viso: giovedì saranno operati” - Hanno 18, 22 e 45 anni i tre ustionati durante i barbecue di Pasquetta. Ricoverati al Reparto Grandi ustionati del Cardarelli.fanpage

Elezioni 2024. Quattro schieramenti in campo per prendersi la poltrona da sindaco - Il primo cittadino uscente sfidato da Lettieri, Di Luise e Caiazzo. A fare la differenza saranno i gruppi che in questo momento non si ancora espressi sull’appoggio alle coalizioni ...casertanews