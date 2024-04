Auto elettriche | continua la battaglia solitaria tra Tesla e Byd

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) La settimana della visita di Janet Yellen, Segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, in Cina per discutere di vari temi (tra cui quello, molto sentito dall’amministrazione, della competizione cinese sulle tecnologie green, come batterie, pannelli fotovoltaici e) e le posizioni inequivocabili sul piano delle relazioni commerciali segnano un importante dietrofront sulla tesi mainstream degli ultimi decenni. Non necessariamente prodotti a basso prezzo, la cui manifattura è stata delocalizzata in Cina per via delle spinte della globalizzazione, possono essere un beneficio per i consumatori americani e non. E questo è ancor più evidente se a risentirne sono i lavoratori e le base industriale di un Paese, gli Usa, che non vogliono perdere i benefici della transizione energetica. “Le persone come me sono cresciute con questa idea: se le persone ...