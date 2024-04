Atp Montecarlo | buon tabellone per Sinner | evitato Alcaraz Musetti ancora dal lato di Djokovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il sorteggio dei tabelloni ha assunto un’importanza diversa per Jannik, che visto il momento di forma ha poco da preoccuparsi di quali avversari incontrerà sul suo cammino. Sono più gli altri giocatori a dover sperare di non affrontare lui, a prescindere dalla superficie o dalle condizioni di gioco. E’ dunque relativo parlare di “sorteggio fortunato” per quanto riguarda il Masters 1000 di2024, torneo che vedràcome favorito numero uno. E non potrebbe essere altrimenti vista la stratosferica stagione che sta vivendo Jannik, numero uno della Race e presto – salvo sorprese – anche del ranking Atp. L’azzurro, secondo solo alle spalle di, punta ad eguagliare proprio il serbo, diventando il secondo giocatore a vincere nello stesso anno l’Australian Open e i Masters 1000 di Miami e ...