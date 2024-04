Asl Roma 3 | al Grassi di Ostia visite gratuite per H Open Week sulla Salute della Donna

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – La Asl3 aderisce alla nona edizione dell’(H)organizzata dalla Fondazione Onda ETS. L’iniziativa, che prevededal 18 al 24 aprile, coinvolge le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. “L’Ospedaleha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, 2 Bollini Rosa. Ciò, oltre a essere motivo di orgoglio, testimonia l’attenzione che il nostro Ospedale riserva alla cura delle donne” – spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL3. “Con la partecipazione a questa importante iniziativa, prevedendo diversi servizi gratuiti, continuiamo a mettere in primo piano le necessità delle nostre pazienti, ...

Il Comune destina un immobile di via Togliatti all’Asl - Grazie ai finanziamenti PNRR anche per il distretto 1 della Asl Roma 4 si profila un significativo riordino e potenziamento dell’assistenza sanitaria. In questo quadro già in forte evoluzione si ...trcgiornale

Gattino ferito trova ospitalità dai carabinieri - È stato investito da un'auto e sbalzato sul marciapiede. Un gattino, benché ferito, ha trovato le forze per aggrapparsi e scavalcare il muro di recinzione della sede del Comando provinciale dei carabi ...ansa

Sanità, Nuovo Orizzonte Civico: “La Asl taglia i nastri, ma ha ascensori e montascale rotti” - “La nostra posizione – concludono da Nuovo Orizzonte Civico – è una sola: riportare le Asl a dimensione provinciale e far uscire Grosseto dall’attuale Coeso, che ha ormai dimostrato ampiamente di non ...grossetonotizie