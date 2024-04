Artmarket com | l' indice Artprice100© è cresciuto dell' 1 | 55% nel 2023

(Di venerdì 5 aprile 2024) PARIGI, 5 aprile 2024 /PRNewswire/Il portafoglio simulato creato da Artprice per valutare la performance annuale di un investimento ponderato sui 100 artisti blue-chip più venduti al mondo sul mercato globalee aste d'arte ha continuato a crescere con un rendimento complessivo'1,55% tra il 1° gennaioe il 31 dicembre. Il rendimento del portafoglio nelè inferiore alla media annuale del 10% registrata dal 2000, ma dimostra comunque che le opere di artisti blue-chip continuano a crescere di valore anche nei periodi di adeguamento del mercato'arte. In mancanza di grandi capolavori dopo la venditaa Collezione Paul G. Allen nel 2022, le principali case d'asta si sono concentrate sull'offerta di un maggior volume di opere, comprese ...

