Accusa | auto rubate poi cannibalizzate a Cerignola | pezzi venduti all’estero Cinque arresti Polizia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 5 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Ladi Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti disoggetti residenti nei comuni die di San Ferdinando di Puglia, sottoposti alle indagini preliminari in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio di veicoli e abbandono di rifiuti speciali. Le indagini, avviate nel settembre 2022 dalla sezioneStradale di Foggia e dal CompartimentoStradale per la Puglia di Bari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei soggetti in ordine ai reati contestati. Infatti, il modus ...