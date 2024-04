Volley maschile | Superlega Playoff quinto posto | Civitanova piega Modena in quattro set

(Di giovedì 4 aprile 2024)vince 3-1 contro. Nel palazzetto diva in scena l’incontro valido per la prima giornata del girone deidel campionato di. Questa fase di campionato ha in palio il pass per il Challenge Cup 2024/25 e sia i padroni di casa che i canarini oggi ospiti, vogliono dare tutto il possibile sul campo per vincere. La Lube ottiene i primi due set, mentre èa vincere il terzo. Il quarto parziale va poi in mano a, che vince così la partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA2023/24: TUTTI I RISULTATI Nel primo set, èad iniziare in modo migliore tra le due formazioni. La fase centrale però vede ...

Inizia il conto alla rovescia per Wegiel-Trento , Finale della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 di volley . La formazione polacca ha superato in semi Finale i turchi dello Ziraat Bank Ankara con ... (sportface)

Gara 3 decisiva per la Security Tape che riceve sabato 6 il Loreto.La squadra femminile Banco Marchigiano Subissati ad Urbino Senigallia , 4 Aprile 2024 – Si torna a giocare dopo la sosta per la ... (vallesina.tv)

Si sfidano MioVolley-River 2001 e San Nicolò-Valtidone - Dopo la sosta pasquale tornano in campo le formazioni impegnate nei campionati regionali di Volley per la volata finale della stagione. In Serie C maschile giornata di riposo per la Gas Sales ...sportpiacenza

Volley, l'Allianz Vero Volley Milano ricevuta a Palazzo Chigi - Volley 2023 - 2024 Serie A1 femminile Squadra Vero Volley Monza Il finale di stagione è ancora tutto da scrivere, ma per l'Allianz Vero Volley Milano è già tempo di onori. Una delegazione del club è..virgilio

Volley, 2nd Round di qualificazione campionati Europei U20M - Per la nazionale Under 20 maschile, che questa mattina ha avuto la possibilità di prendere confidenza con l’impianto di gioco montenegrino (la Verde Sport Hall) per la prima sessione di allenamento, è ...calciomagazine