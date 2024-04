Venezia | dal ticket di accesso alle multe e tasse di soggiorno | scontro tra sindaco e presidente dell’aeroporto sui balzelli per i visitatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarà anche la città più bella del mondo, eppure, già trasformata in luna park daimordi e fuggi, nonché in una slot machine per commercianti, ristoratori e venditori di souvenir, adesso si sta trasformando in serbatoio per le finanze pubbliche. Ufficialmente perché un gioiello fragile e delicato merita di essere protetto, mentre il flusso di italiani e stranieri che la prendono d’assalto in tutte le stagioni costituisce un costo per le casse comunali. In realtà, arrivi e partenze sono diventati una voce impressionante di entrate, alcune delle quali in una cornice conflittuale tra politica ed economia. “Ini non dovrebbero subire ulteriori” ha scritto qualche settimana fa Enrico Marchi,di Save eMarco Polo, rinfocolando la ...